I video di Cesare Battisti prima e dopo l'arresto

IL VIDEO DI BATTISTI PRIMA DELL'ARRESTO

In un video diffuso il 13 gennaio dalla Polizia di Stato si vede Battisti passeggiare in strada poco prima della cattura, avvenuta in Bolivia. Barba, occhiali da sole, jeans e t shirt blu: Battisti è ripreso mentre passa davanti a un emporio. Non sa di essere sorvegliato e pedinato da, come specifica un tweet della Polizia di Stato, «team di poliziotti #Criminalpol #Antiterrorismo e #Digos Milano con collaborazione intelligence italiana». Dalle immagini si intuisce come Battisti non sembri affatto aspettarsi l'arresto. Poi la cattura da parte della polizia boliviana e la partenza dell'ex terrorista rosso alla volta dell'Italia.