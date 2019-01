Formiche in ospedale a Napoli, il direttore Asl: sabotate le condotte

IL DIRETTORE DELL'ASL FORLENZA: «SABOTAGGIO ORGANIZZATO»

Sembrava una coincidenza, ma, ha spiegato il direttore generale della Asl Mario Forlenza, «ho ricevuto dalla Direzione Sanitaria del San Giovanni Bosco una mail nella quale si comunica che ci sono stati nel periodo tra il 10 gennaio e oggi numerosi episodi di sabotaggio alle condotte fecali del Pronto Soccorso e che, a seguito di espurghi, sono stati rinvenuti oggetti non compatibili con l'utilizzo dei water, bottiglie in plastica, una retina non bene identificata, interi rotoli di carta igienica, carta assorbente tipo scottex non idonea all'utilizzo, pannolini di varie specie e inoltre, nelle vasche di decantazione, anche intere lenzuola». Forlenza ha sottolineato quindi di aver presentato la denuncia «ritenendo che si sia in presenza di un vero e proprio sabotaggio organizzato».

BOICOTTAGGIO NEL GIORNO DELL'ISPEZIONE DELLA COMMISSIONE

Per il direttore generale la scelta del 10 gennaio per l'ostruzione delle condotte non è casuale: «Tali episodi potrebbero essere ritenuti a ragione quali prove di un preciso disegno», ha affermato, «per fare emergere uno scandalo mediatico allagando il pronto soccorso di acqua putrida proprio mentre era in corso l' ispezione della Commissione». Si apre quindi un nuovo fronte per l'ospedale napoletano, proprio nel giorno in cui l'Asl ha annunciato la possibilità di chiudere di interi reparti, con il trasferimento di pazienti in altre strutture per procedere a una bonifica profonda dalle formiche.

PROSEGUE LA MANUTENZIONE ANTI-FORMICHE

La battaglia per la bonifica si fa dunque sempre più dura per evitare nuovi episodi come quelli documentati nei video con gli insetti che passeggiavano sul viso di pazienti intubati. A condurla, in prima linea, è Emilio Lemetre, direttore del servizio di Igiene Pubblica della Asl Na1 e capo della commissione anti-formiche, che in una prima relazione all'Asl spiega sono in corso «interventi manutentivi che hanno riguardato prevalentemente l'eliminazione di tutte le soluzioni di continuità rilevate sui pavimenti, i battiscopa e alle pareti delle camere di degenza nonché alle controsoffittature e alle canaline elettriche, potenziali facili vie d'accesso per l'intrusioni di formiche».