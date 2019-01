Cosa sappiamo sui gamberetti morti a Ischia

Scoperta sonvolgente sul litorale sabbioso di San Montano a Lacco Ameno (Ischia) dove migliaia di gamberetti sono stati trovati morti lungo il bagnasciuga. Subito è scattato l'allarme della Guardia Costiera che ha aperto un'indagine sulle possibili cause di questo evento apparentemente inspiegabile. Sul posto anche i biologi della Stazione Zoologica Anton Dohrn che hanno proceduto al prelievo di alcuni campioni per accertare le cause del fenomeno. La popolazione è stata invitata a non mangiare e raccogliere i crostacei dato che le cause della loro morte sono ancora ignote.

L'INVITO ALLA CAUTELA DELLE AUTORITÀ

«Allo stato attuale l'evento sembra circoscritto alla sola spiaggia di San Montano ma la Guardia Costiera ha in corso verifiche al fine di accertare se il fenomeno sia presente anche su altri versanti dell'isola». A spiegarlo è stato il tenente di vascello, Andrea Meloni. A interessarsi di questa moria è stato anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa: «Stiamo aspettando che il reparto ambientale mobile della Capitaneria di porto relazioni prima alla Procura della repubblica e poi alla Prefettura competente e per conoscenza al ministro dell'Ambiente. Si stanno facendo le verifiche scientifiche».

LA POSSIBILE CAUSA NATURALE

E se si deve attendere l'esito degli esami sui campionamenti per scoprire la veità, si stanno facendo diverse ipotesi al riguardo. In primis quella delle cause naturali dello spiaggiamento. Risalendo di notte dai profondi canyon sottomarini, i banchi di gamberetti incappano a volte in forti correnti che rischiano di fargli perdere l'orientamento. Un fenomeno del resto che negli anni si è già verificato nella baia dei Maronti, sempre sull’isola d’Ischia, e nello Stretto di Messina. Proprio davanti alla baia di San Montano, infatti, si aprono alcune “testate” nel gigantesco canyon sottomarino di Cuma.

NON SI ESCLUDE L'INQUINAMENTO

A far paura è anche la possibilità dell'inquinamento. Il 24 dicembre 2018, proprio a Ischia, si era spiaggiato un capodoglio nel cui stomaco erano state trovate alcune buste di plastica e del nylon. Del resto il Mediterraneo è un mare che sta lottando da tempo con agenti inquinanti che avvelenano le sue acque. Non è da eslcudere nemmeno un cosiddetto “bloom” di organismi tossici ingeriti e filtrati nell'acqua dai gamberetti e che li avrebbero successivamente portati alla morte.