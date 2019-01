Cosa ha detto Salvini sull'arresto di Cesare Battisti

Cesare Battisti è atterrato all'aeroporto di Roma Ciampino il 14 gennaio, poco dopo le 11.30, e Matteo Salvini era lì ad aspettarlo, rigorosamente in divisa della Polizia. L'ha osservato scendere dal Falcon del governo italiano, accanto al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. «Spero di non incontrarlo da vicino», ha commentato Salvini subito dopo l'atterraggio. L'arresto di Battisti, ha proseguito il ministro dell'Interno, non è un «punto d'arrivo ma un punto partenza. Sono sicuro che le forze dell'ordine, con i servizi d'intelligence, potranno riassicurare alle galere altre decine di delinquenti, vigliacchi e assassini che sono in giro per il mondo a godersi la vita».