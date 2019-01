Le ultime notizie sulla nave Aquarius del 15 gennaio 2019

Svolta per la nave Aquarius di Medici senza frontiere. L'imbarcazione, posta sotto sequestro dalla magistratura italiana che indaga per smaltimento illecito di rifiuti, secondo il senatore Luigi Manconi è stata dissequestrata. Ma la circostanza è stata negata dalla procura di Catania, con un'argomentazione che suona paradossale: l'Aquarius non può essere stata dissequestrata perché non è mai stata sequestrata, in quanto non era ormeggiata in Italia, bensì a Marsiglia, e il decreto del Gip non è mai stato né eseguito, né impugnato.