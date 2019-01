Cosa sappiamo sull'agguato a un pregiudicato a Barletta

Si chiama Ruggiero Lattanzio l'uomo di 57 anni ucciso a Barletta. Già noto alle forze dell'ordine, il pregiudicato è stato raggiunto da diversi colpi di pistola mentre stava camminando per strada nel quartiere Sette Frati della città pugliese. Secondo una prima ricostruzione i colpi esplosi sarebbero stati sparati da un'automobile in corsa che poi ha fatto perdere le tracce con le persone a bordo. Anche un'altra persona sarebbe rimasta accidentalmente ferita durante la sparatoria avvenuta in via Di Cuonzo davanti a un negozio di carni. Ancora da stabilire il movente dell'omicidio anche se gli inquirenti sembrano intenzionati a seguire la pista del regolamento di conti vista anche la lunga serie di reati commessi negli anni dal 57enne.

SECONDO AGGUATO PER LATTANZIO

Non era comunque la prima volta che Ruggiero Lattanzio subiva un attentato alla propria vita. Il 3 luglio 2016 i carabinieri avevano infatti arrestato Antonio Rizzi. L'uomo era stato ritenuto responsabile dell'omicidio premeditato di Francesco Di Leo avvenuto in piazza Marina a Barletta all'interno di una rivendita di prodotti ittici di proprietà proprio del pregiudicato assassinato. Il killer era stato trovato in possesso illegalmente di un fucile e di una pistola calibro 7,65 con i quali, secondo il rapporto della balistica, aveva commesso il delitto. Le indagini dei carabinieri avevano successivamente intuito che il bersaglio di Di Leo fosse in realtà Ruggiero Lattanzio, detto "Rino non lo so".