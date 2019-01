Chi è Davide Steccanella, l'avvocato di Cesare Battisti

QUALE POTREBBE ESSERE LA STRATEGIA DIFENSIVA

Come ha scritto Valentina Errante sul quotidiano il Messaggero, Steccanella punterà innanzitutto a una revisione dell'ergastolo ostativo, che impedisce ai condannati di accedere a qualunque beneficio previsto dall'ordinamento penitenziario. Fra questi l'assegnazione al lavoro esterno, l'affidamento in prova ai servizi sociali e le misure alternative alla detenzione. Il punto è che le norme che prevedono un inasprimento nell'esecuzione della pena per i condannati all'ergastolo per reati di mafia e terrorismo sono entrate in vigore nel 1991, mentre gli omicidi per i quali Battisti deve scontare il carcere a vita sono stati commessi tra il 1978 e il 1979. Dunque si porrebbe la questione della loro retroattività. In secondo luogo Steccanella potrebbe tentare di ottenere che nel calcolo della pena di Battisti vengano contati i circa sette anni di carcere già scontati. E infine l'avvocato potrebbe spingere l'ex terrorista al ravvedimento e a una qualche forma di collaborazione con i magistrati, un percorso che potrebbe facilitare l'accesso ai benefici previsti dalla legge. Tutti i passaggi dovranno essere sottoposti al vaglio del Tribunale di Sorveglianza.