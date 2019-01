Come procede la detenzione di Cesare Battisti in Italia

HA CHIESTO DI POTER AVERE LA FOTO DI UNO DEI FIGLI

Agli uomini del Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria che lo hanno preso in consegna a Ciampino e portato nel carcere di Oristano, Battisti è apparso stanco e spaesato. Durante il volo ha chiesto più volte quale fosse la sua destinazione finale. Tra le poche cose che ha chiesto di tenere con sé, la foto di uno dei figli. La procedura non consente di trattenere effetti personali, ma la fotografia è stata presa in consegna e sarà tenuta da parte. Il comandante del Gom, Mauro D'Amico, ha spiegato che Battisti è stato portato a Oristano da una squadra di otto agenti e due ispettori. A parte gli indumenti e poco denaro in tasca, non aveva con sé praticamente nulla: il più era già stato prelevato dall'Interpol e dell'Antiterrorismo, dopo la cattura in Bolivia. L'ex terrorista, ha raccontato un agente, «non ha mai fatto resistenza e ha firmato con tranquillità il verbale, sull'aereo ha cercato di dormire ma non ci è riuscito».

L'ARRESTO? QUASI UNA LIBERAZIONE

Il funzionario Emilio Russo e il vicequestore Giuseppe Codispoti, i due poliziotti che quando Battisti è sceso dall'aereo a Ciampino erano alla sua destra e alla sua sinistra, hanno spiegato: «Non ha fatto errori, è probabile che fosse stanco di fuggire ma la sua latitanza era ben organizzata. Forse, l'unica sua debolezza, quella che l'ha tradito, è stata la voglia di passeggiare». Russo e Codispoti, assieme ai colleghi delle polizia boliviana, hanno dato la caccia a Battisti per le strade di Santa Cruz de la Sierra, concentrandosi in particolare su due quartieri residenziali: il Barrio Urbarì e Santa Rosita, dove era stato 'agganciato' il 4 gennaio l'ultimo segnale del telefono dell'ex terrorista: «L'arresto è stata per lui quasi una liberazione, ci ha detto che siamo stati bravi e che percepiva il nostro fiato sul collo».