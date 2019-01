Morta Maria Luigia Redoli, chi era la Circe della Versilia

La Circe della Versilia è morta. Maria Luigia Redoli si è spenta nella giornata di lunedì 14 gennaio 2019 all'ospedale di Arezzo all'età di 80 anni. La donna era stata ricoverata nella struttura sanitaria da qualche settimana a causa di gravi problemi di salute. Era diventata suo malgrado famosa alla fine degli Anni 80 per l'omicidio del marito Luciano Iacopi, accoltellato nel garage di casa con 17 coltellate la sera del 17 luglio 1989. Per mettere a punto il delitto Regoli era stata aiutata da Carlo Cappelletti, il giovane amante ed ex carabiniere a cavallo che all'epoca aveva solo 23 anni.

IL DELITTO DELLA CIRCE DELLA VERSILIA

Dopo il ritrovamento del corpo di Iacoponi nella sua abitazioni, gli inquirenti si concentrarono subito sulla sfera famigliare dell'uomo. Un'indagine fitta che portò presto a individuare in Maria Luigia Redoli e nell'amante 23enne i responsabili dell'omicidio. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero la donna, che viveva ormai da seprata in casa col marito, era uscita con l'amante e i due figli per andare a cena e successivamente a ballare. Tra il pasto e la serata in una discoteca della zona i due amanti erano poi tornati a casa insieme ai figli. E mentre questi ultimi li aspettavano in macchina, Redoli e Cappelletti avevano attirato il marito nello scantinato accoltellandolo a morte.

IL PROCESSO REDDOLI-CAPPELLETTI

In primo grado però la Circe e CappellettI vennero assolti. Sentenza poi ribaltata in Appello e confermata in Cassazione. I giudici avevano decretato l'ergastolo per i due amanti che attesero l'arresto, avvenuto il 27 settembre 1991, nella casa di campagna di via Provinciale a Forte dove abitavano. Quando i militari arrivarono a prelevare i condannati, Cappelletti li accolse a colpi di pistola in strada venendo poi neutralizzato.

LA RICHIESTA DELLA GRAZIE E LA ROTTURA COI FIGLI

Nei 24 anni di carcere Reddoli fece a lungo parlare di se. Soprattutto per la clamorosa rottura con i figli, Tamara e Diego, che si opposero alla richiesta di grazia avanzata dalla madre all'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Una decisione che fu commentata aspramente dalla donna, definendo una coltellata la lettera dei suoi figli e ribadendo pubblicamente la propria innocenza. «Forte dei Marmi sa che sono una buona madre», aveva detto. La scarcerazione avvenne nel 2015 a cui sarebbero dovuti seguire altri cinque anni di libertà vigilata.