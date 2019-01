Insulti omofobi contro un cliente del Caffè Zucchi di Monza

Sta facendo il giro d'Italia il battibecco (omofobo) a distanza tra un cliente e un titolare di un bar a Monza. Tutto è nato quando l'avventore ha lasciato una recensione negativa del locale su Google. Una critica che il barista del Caffè Zucchi proprio non ha mandato giù. Anzi, ha deciso di rispondere per le rime a quell'uomo che non aveva apprezzato il suo bar. Una comune lite come se ne trovano molte sotto le recensioni presenti sul web. Peccato che questa volta si sia andati un po' oltre, perché il titolare del caffè ha attaccato l'essere omosessuale di Matteo Brambilla, il 35enne che si era recato con il fidanzato in quel bel locale per passare qualche ora di svago.

COSA C'È SCRITTO NELLA RECENSIONE DEL CAFFÈ ZUCCHI

La coppia si era recata infatti al Caffè Zucchi per un aperitivo. Erano stati attirati dalla bellezza del luogo che presenta anche diversi tavoli all'aperto offrendo un ambiente protetto e riservato. Secondo Matteo però è questa l'unica cosa degna di essere salvata. Perché se nella sua recensione definisce «ottima» la location, non è stato così magnanimo con il resto. A partire, come si legge, dalla scelta del tavolo «imposta» dal gestore, nonostante il bar fosse «mezzo vuoto». Poi un presunto servizio reso in modo poco garbato dal cameriere: «I mancati “grazie” e “prego” sono qualcosa che non tollero proprio». Per poi concludere con: «Nemmeno un “buongiorno o arrivederci” da parte del collega a cui abbiamo pagato il conto».