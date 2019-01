Senzatetto trovato morto a Roma a causa del freddo

Nuova morte tra i clochard di Roma a causa del freddo. Il corpo di un uomo è stato infatti rinvenuto riverso a terra nei pressi del suo giaciglio di fortuna in un parchetto della Capitale. L'uomo sarebbe morto verosimilmente nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 gennaio. Nei pressi del cadavere c'erano alcune bottiglie di super alcolici. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della stazione Aventino e del Nucleo Operativo della stazione Roma Centro. A stabilire comunque le reali cause del decesso dovrebbe essere la perizia del medico legale. Nella notte di domenica 13 un altro senzatetto è stato trovato morto in un'area verde alle spalle di una edicola della capitale. Anche in quel caso si è ipotizzato un decesso per cause naturali legato al freddo. Mentre è di inizio mese era rimasto vittima di un incendio accidentale provocato da un bracere utilizzato per scaldarsi nel suo rifugio lungo il Tevere.

