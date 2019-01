Terremoto tra Emilia-Romagna e Veneto

Era passata da pochi minuti la mezzanotte quando il sisma ha svegliato la Romagna. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha individuato l'ipocentro a 25 km di profondità. Mezz'ora dopo c'è stata una replica di minore intensità, com magnitudo 3 ed epicentro a nove km da Cervia. Infine altre due scosse, comprese tra 2 e 2.2, con epicentro sempre nella zona di Ravenna. Molte persone, impaurite, hanno abbandonato le loro case e sono scese in strade. Immediatamente si sono attivati Vigili del fuoco e Protezione civile.

SCUOLE CHIUSE A RAVENNA

Al Comune di Ravenna, che insieme a Cervia è quello più vicino all'epicentro del terremoto, il sindaco Michele de Pascale ha immediatamente convocato il centro operativo comunale di Protezione civile. Il 15 gennaio in via precauzionale le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Al momento si segnalano solo danni di lieve entità e non sono pervenute richieste di soccorso. Verifiche strutturali sono in corso sulle situazioni segnalate e nelle scuole, e anche il Comune di Cervia ha disposto sopralluoghi in tutti gli istituti. Il terremoto è avvenuto in un'area considerata ad alta pericolosità sismica dall'Ingv. La sismicità storica non riporta eventi significativi dove si è verificata la scossa, ma nelle zone circostanti si sono avuti terremoti superiori a magnitudo 5.

SCOSSE AVVERTITE ANCHE IN VENETO

Le prime due scosse di terremoto si sono fatte sentire anche in Veneto. Molte le chiamate ai centralini dei Vigili del fuoco, ma non risultano danni. Il sisma è stato avvertito soprattutto in provincia di Belluno, Padova, Vicenza e Venezia. Segnalazioni anche dal Friuli, fino a Trieste e alla Croazia.