Chiuso il viadotto Puleto dell'E45 per rischio collasso

RISCHI LEGATI AL SOVRACCARICO DI TRAFFICO

Il provvedimento di sequestro preventivo, notificato dagli agenti della polizia giudiziaria della procura e da quelli forestali, è stato disposto dal gip di Arezzo Piergiorgio Ponticelli. Bisogna poi individuare una viabilità alternativa per il traffico: sul posto si è presentato un centinaio di operai dell'Anas addetti alle operazioni di traffico e i dirigenti del compartimento di Firenze. In base a quanto appreso, la richiesta del procuratore capo di Arezzo Rossi si base sulle valutazioni della commissione di tecnici - composta dagli ingegneri Fabio Canè e Antonio Turco - sullo stato di logoramento di un pilone del viadotto, con possibili rischi sulla tenuta legati a un eventuale sovraccarico di traffico, in particolare di quello pesante.