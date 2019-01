Maxi-incendio in un deposito industriale a Galatina

Un maxi incendio è scoppiato attorno alle 11 nell’azienda EdilColazzo a Galatina. La colonna di fumo nero ha investito tutta la zona. Sul posto sono giunte quattro squadre dei vigili del fuoco, ma anche gli ispettori Asl. Stando alle prime arebbe stato un cortocircuito a scatenare il rogo che ha distrutti un deposito dell’azienda collocata nella zona industriale tra Soleto e Galatina e che produce materiali per l’edilizia.Preoccupazione anche per la nube a poca distanza dalle abitazioni. Non si conosce, al momento, la tipologia di materiali incendiati. Sono stati allertati, ad ogni modo, gli uffici Asl e la direzione Arpa.