La sorella di Mino Pecorelli chiede di riaprire l'indagine sul delitto

Uno dei delitti irrisolti che hanno turbato i sonni della Repubblica italiana potrebbe tornare a far discutere. La sorella di Mino Pecorelli, Rosita, ha infatti chiesto di riaprire le indagini sull'omicidio del giornalista ucciso a Roma il 20 marzo del 1979. Un'istanza in tal senso è pronta per essere depositata il 17 gennaio alla procura di Roma dal suo legale, l'avvocato Valter Biscotti. Nella richiesta si sollecitano i magistrati a riaprire le indagini sulla base di una vecchia dichiarazione di Vincenzo Vinciguerra, un ex estremista di estrema destra.