Aumento dei casi di influenza nella seconda settimana di gennaio

LA PANDEMIA INFLUENZALE TRA LE MINACCE DEL 2019

La pandemia influenzale è stata inserita dall'Organizzazione mondiale della Sanità tra 10 minacce del 2019 insieme con l'inquinamento dell'aria e il climate change, le malattie non trasmissibili come cancro, diabete e patologie cardiovascolari, le crisi umanitarie dovute a guerre e catastrofi naturali, la resistenza agli antibiotici, il virus ebola e altri agenti patogeni, l'assistenza sanitaria insufficiente, il rifiuto dei vaccini, la febbre dengue e il virus Hiv. Quello appena cominciato è un anno importante per l'Oms, perché parte il piano strategico quinquennale elaborato per raggiungere l'obiettivo del cosiddetto "triplo miliardo", finalizzato ad assicurare che «un miliardo di persone in più abbiano copertura sanitaria universale, che un miliardo di persone in più siano protette dalle emergenze e un miliardo di persone in più abbiano una salute migliore».