Cosa non torna della presunta rapina a Lele Mora

NESSUNA DENUNCIA DA PARTE DI MORA

Eppure in questo racconto alcuni punti non tornano. A quanto si apprende, infatti, l'ex impresario dello spettacolo non risulta né indagato né parte offesa nel procedimento, perché non ha mai denunciato alcuna rapina o estorsione ai suoi danni.

TRA GLI ARRESTATI ANCHE MICHELE CILLA

A essere certi, invece, sono tre arresti per estorsione, effettuati lo scorso dicembre, che hanno portato in carcere, tra gli altri, Michele Cilla, gestore del Byblos a Milano ed ex 'braccio destro' di Guglielmo Fidanzati, presunto boss morto nel 2014 e figlio dello storico esponente di Cosa Nostra Gaetano Fidanzati, capo del mandamento dell'Arenella-Acquasanta a Palermo deceduto nel 2013. Cilla è stato arrestato assieme a due persone a lui vicine, Claudio Agrani (in carcere) e l'incensurato Riccardo Spada (ai domiciliari) per aver preteso con minacce e violenze (anche a pugni e calci in un ristorante) 10 mila euro, più la rinuncia a un credito da 5 mila euro, da Ottavio e Marco Pingitore, padre e figlio.