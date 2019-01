Quali sono le materie dell'esame di maturità 2019

COSA ASPETTARSI DAL MIUR

Nel breve filmato del Miur si vede uno studente in classe. Come sottofondo si sente il grande classico di Antonello Venditti, Notte prima degli esami. Il rilascio è diventato sempre più imminente anche perché lo stesso ministero aveva anticipato che entro la fine del mese avrebbe comunicato le materia.

COSA PREVEDE LA RIFORMA PER LA SECONDA PROVA

Secondo le nuove disposizioni la seconda prova potrà riguardare una o più discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio. Per il Liceo classico, ad esempio, la prova sarà articolata in due parti. Ci sarà una versione, un testo in prosa corredato da informazioni sintetiche sull'opera, preceduta e seguita da parti tradotte per consentire la contestualizzazione della parte estrapolata. Seguiranno tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del brano e alla sua collocazione storico-culturale. Ma il ministero potrebbe optare anche per una prova mista, con entrambe le discipline caratterizzanti, Latino e Greco. Allo Scientifico, invece, la la struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte.