Cosa sappiamo sul tunisino morto a Empoli durante l'arresto

È ancora un mistero la morte di un 31enne tunisino a Empoli, nella città metropolitana di Firenza. L'uomo, conosciuto in città per qualche problema con l'alcol, è deceduto la sera del 17 gennaio 2019 nei pressi di un money transfer, il Taj Mahal, durante l'intervento di agenti polizia e sanitari del 118, chiamati dal titolare del negozio - dove si svolgono altre attività commerciali, fra cui la vendita di schede telefoniche internazionali, alimentari e anche bevande alcoliche - poiché il 31enne aveva dato in escandescenze. Secondo quanto appreso da fonti investigative, il tunisino si era presentato nel negozio per trasferire del denaro, una banconota da 20 euro. Al rifiuto del titolare, che temeva che si trattasse di una banconota falsa, l'uomo avrebbe perso il controllo. Di fronte alla sua reazione il negoziante avrebbe avvisato la polizia e il 118.

MORTO CON LE MANETTE AI POLSI E I PIEDI LEGATI DA UN CORDINO

Durante le fasi dell'intervento l'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito da arresto cardiaco mentre si trovava a terra. Sempre in base a quanto emerso, avrebbe avuto le manette ai polsi e i piedi bloccati con un cordino, che i poliziotti erano stati costretti ad applicargli perché continuava a scalciare. La pm titolare delle indagini, Christine Bon Borries, sta ascoltando gli uomini della polizia e, pare, anche il personale sanitario intervenuto nelle fasi del controllo per fare luce sulla dinamica dell'episodio. Gli accertamenti su quanto accaduto sono condotti dalla squadra mobile della questura di Firenze. I poliziotti della Scientifica hanno eseguito rilievi su una vettura della polizia, della squadra Volanti, ferma davanti al negozio scattando foto all'interno della vettura. È stato repertato anche un cappello invernale nero, prelevato dalla strada. All'interno del negozio di Money transfer sono state scattate numerose fotografie. Prese in considerazione anche le telecamere in strada.