Cosa sappiamo del portavalori rapinato in piazza Stampalia a Torino

Attimi di assoluto terrore nella mattinata di venerdì 18 gennaio 2019 in piazza Stampalia a Torino. Davanti alla banca Unicredit, nella Circoscrizione numero cinque del capoluogo piemontese, tre banditi armati hanno assaltato poco prima delle 10 un furgone portavalori che stava portando denaro contante proprio all'istituto bancario della periferia torinese. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni a carabinieri e polizia giunti sul posto insieme al pronto intervento, uno dei malviventi avrebbe preso la pistola di ordinanza a una delle guardie giurate per disarmarla. Ne sarebbe successivamente nata una feroce colluttazione al termine della quale il bandito avrebbe aperto il fuoco contro l'agente di scorta che sarebbe stato ferito in maniera grave a una gamba.

LA FUGA DEI MALVIVENTI DOPO LA RAPINA

Dopo la sparatoria i rapinatori si sono subito dati alla fuga. Non si hanno attualmente notizie se la rapina sia andata a buon fine e quanto eventualmente sarebbe la somma della refurtiva consistente nei soldi destinati all'Unicredit. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le indagini raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla scena da far west. Carabinieri e polizia sarebbero comunque già sulle tracce dei malviventi anche grazie alla visione delle telecamere di sicurezza presenti all'esterno della banca e in una zona già nota per alcuni episodi di delinquenza. La guardia giurata ferita è invece stata trasportata con un'ambulanza medicalizzata del 118 all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino in codice rosso.