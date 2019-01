La sorella di Giuseppe Uva contro Salvini: «Con lui licenza di uccidere»

In attesa che la Cassazione fissi il processo nella speranza che i giudici ribaltino la sentenza con cui in primo grado e in secondo grado sono stati assolti i due carabinieri e i sei poliziotti imputati per la morte del fratello, Lucia Uva ha spiegato che «se prima noi dovevamo fare le indagini, scoprire quel che era realmente accaduto e poi presentarci in Tribunale, ora con Salvini cosa ci possiamo aspettare?». «Noi», ha proseguito, «parenti di persone morte come questo ragazzo tunisino, come Stefano Cucchi, come Michele Ferrulli», il manovale deceduto per arresto cardiaco il 30 giugno 2011 a Milano, mentre gli uomini delle Volanti lo stavano ammanettando a terra, «finiremo in un calderone di ingiustizia». «Siamo in un tritacarne», ha concluso Lucia Uva, «E badi bene, io non ce l'ho con le forze dell'ordine in generale, non voglio fare di tutta l'erba un fascio. Ce l'ho con coloro che indossano la divisa e, abusando del loro potere, fanno gli sceriffi a scapito della vita dei più deboli».