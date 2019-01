Maxi-evacuazione ad Ancona per il disinnesco di una bomba

Nelle tre strutture sportive messe a disposizione, e anche nei bus navetta, sono però arrivate meno di 200 persone contro le 5mila previste. Il sospetto è che diversi siano rimasti in casa. In molti hanno giocato d'anticipo facendosi ospitare da amici e parenti o trascorrendo la giornata altrove. «Ci hanno detto che c'erano più assistenti che assistiti», ha scherzato la sindaca Valeria Mancinelli dopo la visita agli evacuati al Palaprometeo: in ogni caso, «c'è stata una grande cooperazione dei cittadini». Il piano di sicurezza, coordinato dalla Prefettura, ha messo in campo anche due droni dei vigili del fuoco che hanno sorvolato la zona rossa anche in funzione antisciacallaggio. Treni sospesi tra Falconara e Ancona, porto off limits per le navi e pescherecci spostati. Iniziata a rilento, l'evacuazione poi è filata liscia. Si è trattato di «un'operazione di protezione civile di altissimo livello», secondo il presidente della Regione Luca Ceriscioli.

LE CONGRATULAZIONI DEL MINISTRO TRENTA

«Voglio congratularmi innanzitutto con gli artificieri dell'Esercito del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore», ha dichiarato il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, «per la delicata operazione di disinnesco e bonifica e poi con la Prefettura, con tutte le Forze dell'Ordine, con la Protezione Civile e con le Istituzioni Civili che hanno contribuito a ridurre al minimo il disagio». «Un po' di paura c'è ma è normale, penso che non succederà niente», ha detto Augusto Domeniconi mentre si apprestava a lascare con la moglie l'appartamento. Luigi, pescatore, non si è lamentato dell'alzataccia. «Sono abituato», ha sdrammatizzato, «se fanno evacuare vuol dire che è una cosa seria. Abbiamo chiesto l'assistenza per mia suocera da sette mesi allettata». La Croce Gialla, che con la Croce Rossa ha trasferito un'ottantina di pazienti disabili o con difficoltà in strutture sanitarie, l'ha portata al Palaprometeo, dove per i bambini c'è state anche l'animazione organizzata dai volontari.