Cosa sappiamo della morte a Parigi di Alessio Vinci

L'hanno trovato morto all'interno di un cantiere a Parigi. Alessio Vinci aveva 18 anni ed era di Ventimiglia, città ligure al confine con la Francia. Sul caso stanno indagando le autorità francesi, che hanno disposto l'autopsia. Il ragazzo era molto conosciuto a Ventimiglia soprattutto per la sua spiccata intelligenza che lo aveva portato a entrare con un anno di anticipo rispetto al previsto alla facoltà di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino. Secondo quanto appreso, il ragazzo viveva a Ventimiglia con il nonno. Perché si trovasse nella capitale francese è uno degli interrogativi da chiarire.

DIPLOMATO CON UN ANNO DI ANTICIPO

Alessio Vinci, che abitava nel quartiere di Roverino, aveva completato il Liceo Scientifico Aprosio facendo la quarta e la quinta in un solo anno e superando l'esame di maturità col punteggio massimo, 100 e lode. Si era trasferito a Torino, dove era entrato nella facoltà di Ingegneria Aerospaziale chiudendo i test d'ammissione tra i primi 40 studenti in graduatoria su migliaia di iscritti. Ventimiglia è sotto choc per la perdita di questo giovane ragazzo. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del suicidio, ma soltanto l'autopsia potrà chiarire cosa è successo.