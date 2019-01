Toh, anche la Bbc dice che la Blue Whale era una bufala

UNA QUESTIONE DI AUDIENCE?

Successivamente, in risposta alle critiche mosse da fact checker e debunker, ce ne fu un secondo che sfruttava spezzoni video di ragazzi che si erano suicidati lanciandosi da palazzi ma si ometteva di specificare che non erano collegati in alcuna maniera al Blue Whale (e che in alcuni casi erano proprio video finti). Poi arrivò un terzo servizio dal Sudamerica, per dimostrare che anche là era arrivato il gioco della Balena Azzurra (e probabilmente l'arrivo delle Iene in Sudamerica è tra le cause che hanno contribuito alla sua diffusione Oltreoceano). Insomma, le Iene ci erano andate giù pesanti e hanno contribuito alla diffusione di una storia in mancanza di fonti attendibili. Perché? Credo che la ragione sia solo una: l'audience. Purtroppo però l'allarmismo lanciato prima dai giornali e poi dalla trasmissione ha portato molto scompiglio. Un caso di suicidio in Italia fu automaticamente collegato alla Balena Azzurra, i genitori di tanti ragazzi hanno iniziato a vedere balene ovunque, al punto che persino la polizia postale, che aveva da poco inserito il pulsante «segnala una fake news» sul proprio portale, ha pensato bene di rimuoverlo e sostituirlo con un pulsante dedicato alla Balena Azzurra. Anche in questo caso senza uno straccio di prova che il fenomeno fosse reale.

UN SILENZIO ASSORDANTE

Su Butac nell'autunno 2017 scrissi un lungo articolo che riassumeva tutto ciò che si sapeva di questa leggenda urbana, e da allora nulla si è mosso. Non sono uscite nuove prove, non sono arrivate conferme di alcun genere. Ma sul sito della Polizia Postale è ancora presente il bottone Stop Blue Whale, che rimanda a una pagina dove raccontano come stanno «osservando il fenomeno». Quante segnalazioni verificate su Blue Whale saranno arrivate attraverso quel quel pulsante? Aveva davvero senso rimuovere gli avvisi sulle fake news per sostituirli con un pulsante che è esso stesso fake news? (sia chiaro il pulsante Segnala una fake news aveva la stessa inutilità, la maggiorparte delle persone non segnalano e quando lo fanno non usano la testa. Era utopico pensare di risolvere il problema con un pulsante sul sito della PolPost). Come è possibile che fact checker italiani siano giunti con un anno e mezzo d'anticipo alle stesse conclusioni di importanti testate internazionali? Come è possibile che pochissimi nel nostro Paese abbiano fatto chiarezza sul tema? Ammetto che sono tutte domande che pongo da anni, mai che abbia ricevuto una risposta. In questi giorni ho taggato Ansa su Twitter sperando che almeno loro, che spesso riprendono notizie dalla Bbc (come dal Daily Mail), dessero un cenno di ricevimento. E invece il silenzio continua, forse perché si teme che qualcuno domandi come mai a suo tempo cavalcarono la storia senza fare le dovute verifiche.