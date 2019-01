Cosa si sa sul raid di Israele contro obiettivi militari iraniani in Siria

Dopo le bombe, un'insolita ufficializzazione dell'attacco. L'esercito israeliano ha confermato l'offensiva contro obiettivi militari iraniani in Siria intimando alle autorità siriane di non vendicarsi contro Israele. Finora Israele non aveva mai ammesso operazioni militari nella vicina Siria. Nel mirino israeliano c'è la "Forza Qods" iraniana in territorio siriano.

LA RIVENDICAZIONE: AVVERTIMENTO ALL'IRAN

L'aviazione israeliana ha condotto nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2018 un esteso attacco, come confermato dal portavoce militare che ha precisato che esso è avvenuto in risposta al lancio di domenica di un razzo terra-terra iraniano verso una località sciistica israeliana sul Monte Hermon (alture del Golan), che è stato peraltro intercettato in volo. Le forze armate israeliane, ha avvertito il portavoce, «restano determinate ad agire per impedire il rafforzamento iraniano in Siria».