Ci sono nuove intercettazioni sul caso Cucchi

Non si fermano i tentativi di depistaggio intorno alla morte di Stefano Cucchi, in particolare per quanto riguarda il processo a cinque carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale e falso. Secondo quanto riporta il Corriere «la Procura di Roma ha depositato agli atti di quel procedimento un’intercettazione telefonica risalente al novembre scorso». «Bisogna avere spirito di corpo, se c'è qualche collega in difficoltà lo dobbiamo aiutare». Questo avrebbe detto, secondo quanto riferito da un carabiniere intercettato al telefono mentre parla con un collega, il comandante del Gruppo Napoli, Vincenzo Pascale. La conversazione telefonica tra i due carabinieri è stata intercettata il 6 novembre scorso e la trascrizione è contenuta in una nota della squadra mobile di Roma del 17 gennaio ed è stata depositata agli atti del processo.