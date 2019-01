Polemiche per la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto

Il Cara di Castelnuovo di Porto, nella città metropolitana di Roma Capitale, il più grande in Italia dopo quello di Mineo, in Sicilia, sarà chiuso. Tutti i migranti ospitati - attualmente circa 300 - saranno spostati in altre strutture del Paese il tutto con solo 48 ore di preavviso. Il 22 gennaio 2019 ci sono stati i primi 30 trasferimenti in autobus verso centri, a quanto si apprende, della Basilicata e della Campania. La struttura, confermano fonti del ministero guidato da Matteo Salvini, sarà completamente svuotata il 31 gennaio. L'operazione, ricorda sempre il Viminale, comporterà risparmi per circa 1 milione all'anno di affitto, è resa possibile dal crollo del numero degli sbarchi ed era già programmata nell'ambito dello svuotamento dei grandi centri come già fatto per Cona e Bagnoli in Veneto.

LA MARCIA DI SOLIDARIETÀ AI MIGRANTI DI CASTELNUOVO DI PORTO

«Siamo dispiaciuti e preoccupati. Chiediamo che non vengano trattati come bestiame», ha dichiarato all'agenzia Sir il parroco di Santa Lucia, padre José Manuel Torres, che martedì ha dato vita a una marcia silenziosa per esprimere solidarietà agli ospiti del Cara a pochi passi dalla scuola elementare dove studiavano alcuni bambini del Cara, «strappati all'improvviso», ha sottolineato il parroco, «dal percorso che avevano iniziato». Con la marcia pacifica, ha aggiunto padre José, «vogliamo esprimere solidarietà a questi poveri ragazzi. Non sappiamo dove andranno a finire almeno 200 persone. Hanno voluto sgomberare il centro velocemente in modo un po' misterioso: basti pensare che l'autista del pullman nemmeno sapeva dove doveva andare, forse in Basilicata». Il Comune, con il sindaco Riccardo Travaglini che non sarebbe stato avvisato dello sgombero, ha detto ancora il sacerdote, «stava dando un segnale forte di accoglienza e integrazione che contrasta con l'idea generale di cacciare i migranti». «Ci preoccupano molto gli effetti del decreto sicurezza su coloro che non hanno ottenuto lo status di rifugiati e hanno i permessi umanitari in scadenza. Dove andranno?». Uno di loro, Anthony, nigeriano, faceva il sagrestano in parrocchia. «Era bravissimo. È un dono che ci è stato tolto».