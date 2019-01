Cosa sappiamo dell'aereo disperso con a bordo il calciatore Emiliano Sala

L'ULTIMO SALUTO AI COMPAGNI DEL NANTES, POI LA SCOMPARSA

Emiliana Sala, che ha 28 anni, si era appena trasferito dalla squadra del Nantes al Cardiff e, il 21 gennaio, si stava proprio spostando dalla cittadina francese al Galles a bordo di un piccolo aereo da turismo, un Piper Malibu che si era alzato in volo in serata. Nel pomeriggio aveva salutato i suoi oramai ex compagni di squadra e sui social aveva postato una foto al campo di allenamento, con un messaggio d'addio. «Siamo preoccupati per la vita di Emiliano - ha commentato il Ceo della squadra del Cardiff, Mehmet Dalman -. Aspettiamo notizie, ma sappiamo che effettivamente un aereo è sparito dai radar ieri sera in quella zona». Dodici gol in 19 partite di Ligue 1 nel 2018-19, Sala era stato appena acquistato dal Cardiff per 17 milioni di euro, cifra record per il club di Premier League. Sala ha cominciato la sua carriera in Europa al Bordeaux, grazie al Proyecto Crecer, una scuola di calcio creata dalla squadra francese in Argentina ed era arrivato a Nantes nel 2016 per un milione di euro

NUOVE RICERCHE IN MATTINATA

L'allarme è stato lanciato alle ore 19:20 (le 20:20 in Francia), quando la torre di controllo di Jersey, ha segnalato che un piccolo aereo da turismo partito da Nantes in direzione di Cardiff era scomparso dai radar, una ventina di chilometri a nord dell'isola di Guernesey. Immediatamente sono scattate le ricerche aeree e via mare, ma sono state interrotte dopo qualche ora a causa del vento forte, una pessima visibilità e il mare mosso. Del Piper al momento non ci sono tracce. Una nuova fase di ricerche è cominciata in mattina, con mezzi britannici e francesi, coordinati dalla Guardia costiera di Guernesey.