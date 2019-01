Salvini sui migranti è disumano per mero calcolo politico

NELLA SCELTA DISUMANA DEL GOVERNO SI CELA UN DISEGNO POLITICO

In questo ampio contesto rientra anche l’accusa rivolta all’Unione di non fare abbastanza in materia migratoria in generale e in particolare in quella della ricollocazione/ripartizione dei migranti tra i Paesi membri. Si tratta di un’accusa legittima e condivisibile, ma che rivela una buona dose di ingenuità-ipocrisia. Come si fa a pensare che l’Ue possa imporsi in materia migratoria senza disporre di un potere sovraordinato rispetto a quello agli Stati membri? Al momento, infatti, qualunque decisione in proposito richiede il loro consenso e questi, con i sovranisti in prima linea, non ci pensano proprio a darlo, e offrono anzi un comodo alibi a quei Paesi che sovranisti non sono o non si dichiarano tali; e comunque non si vergognano di comportarsi come i primi. La conseguenza è stata che ed è che non si è trovato di meglio che ricorrere alla loro «disponibilità/volontarietà», col risultato che sappiamo: la vittoria dell’egoismo nazionale, una poderosa iniezione di insensibilità umana e sociale.