A Genova scritte contro Guido Rossa ucciso dalle Brigate rosse

Alcune scritte che celebrano personaggi delle Brigate rosse e che contengono insulti nei confronti del sindacalista della Fiom Guido Rossa, ucciso dalle Br il 24 gennaio 1979, sono state scoperte dalla Digos di Genova a poche ore dall'arrivo in città del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso negli stabilimenti dell'ex Italsider per la cerimonia di commemorazione. La scritta "Guido Rossa infame" è comparsa sul muro di Salita Santa Brigida, nel centro storico di Genova, a pochi passi dalla targa che ricorda Francesco Coco, magistrato ucciso dalle Br proprio in quel luogo nel 1976. Altre due scritte ricordano i terroristi: "Mara Cagol, Tino Viel e Gianfranco Zola vivono". L'ultima è contro un giornalista del Secolo XIX: "Marco Peschiera, sciacallo".

IL DISCORSO DI MATTARELLA IN FABBRICA

Mattarella è stato accolto all'aeroporto Cristoforo Colombo dal prefetto Fiamma Spena e dalle autorità. Da lì il capo dello Stato è entrato direttamente nello stabilimento ex Italsider (poi Ilva, oggi di proprietà di Arcelor Mittal) all'officina centrale, dove lavorava Rossa. È stato accolto da una delegazione ristretta di cui hanno fatto parte l'amministratore delegato di Arcelor Mittal Matthieu Jehl, il sindaco di Genova Marco Bucci, il governatore ligure Giovanni Toti, Sabina Rossa, figlia di Guido Rossa, il presidente dell'associazione vittime del terrorismo e i vertici genovesi di Cgil, Cisl, Uil e di Fiom, Fim e Uilm, oltre ai commissari dell'Ilva. Sul cippo dedicato a Rossa è stata depositata una corona presidenziale. «Guido Rossa», ha detto Mattarella, «ha pagato con la sua vita il prezzo supremo di chi ha voluto tener fede al valore della Repubblica, che in Genova e nelle sue fabbriche ha trovato la Resistenza. La democrazia si difende se resta se stessa e non rinuncia ai propri valori scolpiti nella Costituzione». Il capo dello Stato ha poi aggiunti: «Continueremo a custodire la memoria dei tanti che negli anni di piombo sono divenuti vittime del terrorismo brigatista, delle sue spietate filiazioni, e dello stragismo della galassia dell'eversione neofascista. Ancora ci chiediamo come sia potuto accadere. Ed è un interrogativo attuale per una democrazia che voglia saper vivere e affrontare le proprie contraddizioni, per impedire che forze oscure avvertano nuovamente la tentazione di tornare all'attacco».

LA TARGA BENEDETTA DAL CARDINALE BAGNASCO

Poi il trasferimento nel magazzino 11, il più grande dello stabilimento, che già ospitò papa Francesco. A parlare dal palco il coordinatore della Rappresentanza sindacale Armando Palombo, l'amministratore delegato di Arcelor Mittal, il cappellano di fabbrica Franco Molinari, l'ex segretario della Camera del lavoro Ivano Bosco, il sindaco Bucci e il governatore Toti. Solo alla fine della cerimonia sarà scoperta la targa, il cui testo per ora non è stato rivelato, dedicata al 40esimo anniversario dall'omicidio e che Arcelor Mittal donerà al presidente Mattarella. La targa sarà benedetta dal cardinale Angelo Bagnasco.

LA STORIA DI GUIDO ROSSA

Guido Rossa è stato il primo in Italia a testimoniare contro un brigatista. Aveva scoperto che un collega dell'Italsider di Genova stava diffondendo nello stabilimento volantini di propaganda della lotta armata e lo ha riferito al Consiglio di fabbrica, ma è stato lasciato solo a firmare la denuncia. E per lui non c'è stata protezione. Il 24 gennaio 1979 tre persone lo aspettarono sotto casa.