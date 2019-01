Gillette reinventa la mascolinità e parla ai futuri consumatori

LO SPOT GILLETTE MOSTRA UNA NUOVA MASCOLINITÀ

Dopo aver contribuito, negli ultimi 30 anni, ad accomunare l’immagine dell’uomo di successo con quella del playboy, il nuovo spot di Gillette, ad esempio, riflette invece l’audace decisione dell’azienda di accostarsi a un nuovo modello di mascolinità, radicalmente diverso e più in linea con le nuove sensibilità. Il cambio di marcia parte dalle fondamenta: la storica tag-line di Gillette The best a man can get («Il meglio che un uomo può avere») diventa The best men can be («Il meglio che un uomo può essere»). Il claim, quindi, prende forza e si concretizza nella pubblicità «We believe», che sfida gli uomini a liberarsi dallo stereotipo del “maschio alfa” per contribuire al raggiungimento di una vera parità di genere. Nello spot, che ha raggiunto quasi 5 milioni di visualizzazioni nell’arco di pochi giorni, la critica è rivolta non solo agli atteggiamenti aggressivi e prevaricatori di molti uomini, quanto alle mancate parole di biasimo che si riassumono in un «boys are boys». L’esortazione è duplice: rappresentare il modello di una nuova sensibilità e insegnare ai più giovani il rispetto per l’altro, valore fondamentale per una società che vive in armonia.

L'OPINIONE PUBBLICA DIVISA

Lo spot ha letteralmente diviso in due l’opinione pubblica. In molti hanno accolto con entusiasmo il supporto di Gillette al movimento #MeToo (che si tradurrà anche nella donazione di 3 milioni di dollari in favore di associazioni che si occupano di promuovere la parità di genere) e l’impegno assunto dal brand nella lotta alla cosiddetta “mascolinità tossica”, secondo la definizione data a questo modello di comportamento. Parte dell’opinione pubblica si è invece dichiarata offesa dall’accusa generalizzata di Gillette nei confronti dell’intero genere maschile, invocando addirittura il boicottaggio dei prodotti dell’azienda.