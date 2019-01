Cosa sappiamo sull'inchiesta contro la 'ndrangheta in Val d'Aosta

Il 23 gennaio è scattata in Valle d'Aosta l'operazione Geenna. Il nome deriva dalla valle palestinese in cui, secondo l'Antico Testamento, veniva praticato il culto del dio Moloch, che prevedeva il sacrificio umano dei bambini. L'operazione, condotta dai carabinieri, ha portato a 16 arresti per 'ndrangheta. Secondo l'accusa è stata infatti scoperta un'associazione criminale collegata alla 'ndrina Nirta-Scalzone di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, con ramificazioni in Piemonte, Lombardia, Liguria e Calabria. È la prima volta che le indagini coinvolgono i clan calabresi sbarcati in Val d'Aosta. Gli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia di Torino hanno ricostruito «uno scenario di pervasiva infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-imprenditoriale a partire dal 2014». Il sodalizio, inoltre, è risultato coinvolto nell’importazione di ingenti partite di cocaina tra Spagna, Calabria e Piemonte. I capi d'accusa comprendono anche estorsioni tentate e consumate, tentato scambio elettorale politico-mafioso, detenzione e ricettazione di armi, favoreggiamento personale.

CHI SONO GLI INDAGATI E GLI ARRESTATI

Secondo gli inquirenti la 'ndrangheta di Aosta era guidata da Marco Di Donato in qualità di capo, mentre Bruno Nirta e Antonio Raso ne erano gli organizzatori. Nell’ambito dell’operazione i carabinieri hanno arrestato anche il consigliere regionale Marco Sorbara, ex assessore comunale ad Aosta ed eletto con l'Union Valdotaine. In manette anche Monica Carcea, assessore comunale di Saint-Pierre, in provincia di Aosta, e Nicola Prettico, consigliere comunale di Aosta e dipendente del Casinò di St-Vincent. Tra gli indagati figura poi un noto avvocato penalista torinese, Carlo Maria Romeo, che ha difeso molti imputati in quasi tutti i più importanti processi di criminalità organizzata celebrati a Torino. Dopo l'arresto del consigliere Sorbara, i lavori dell'assemblea regionale della Valle d'Aosta sono stati sospesi, in attesa delle informazioni che saranno fornite dagli inquirenti nel corso di una conferenza stampa in programma in procura a Torino.