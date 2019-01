La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per Ilva e caso Knox

VERSAMENTO DI 18.400 EURO PER IL CASO KNOX

Per quanto riguarda il caso Knox, la Corte ha condannato l'Italia a pagare 10.400 euro per danni morali, più altri 8 mila di spese legali. Knox aveva chiesto 500 mila euro per i danni morali e più di 2 milioni di euro per le spese legali sostenute dai suoi genitori. La sentenza diventerà definitiva solo tra 90 giorni, se le parti non ricorreranno in Appello. Luciano Ghirga, avvocato della ragazza americana, si è detto soddisfatto: «È una decisione importante».