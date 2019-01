Il Tribunale dei ministri vuole procedere contro Salvini per la Diciotti

LE TAPPE DELLA VICENDA GIUDIZIARIA

L'inchiesta sulla nave Diciotti era composta da due filoni, uno in capo alla procura di Palermo e uno in capo a quella di Catania. La procura di Palermo, a sua volta, aveva ricevuto gli atti dal pm di Agrigento, il primo a indagare ma dichiarato non competente dal punto di vista territoriale. Palermo, dopo aver archiviato la parte di sua competenza, aveva rimesso alla procura di Catania, guidata dal procuratore Carmelo Zuccaro, noto per le sue inchieste che riguardano le Ong, una decisione sui fatti avvenuti in porto. Secondo il Tribunale dei ministri di Palermo, nella prima fase del caso Diciotti, quando la nave con 190 migranti a bordo non aveva ancora fatto rotta sul porto di Catania e il no allo sbarco non era stato ancora pronunciato dal ministro Salvini, «nessun reato fu commesso». Anzi, venne «tutelato l'interesse nazionale». Palermo ha quindi trasmesso gli atti a Catania, per stabilire se fosse fondata l'ipotesi di sequestro di persona a carico del titolare del Viminale, perché la Diciotti rimase dal 20 al 25 agosto 2018 nel porto della città etnea con a bordo 177 persone, senza che venisse autorizzato lo sbarco.

SCELTA POLITICA «NON SINDACABILE» PER LA PROCURA DI CATANIA

Tuttavia, secondo la procura di Catania, il ritardo nello sbarco fu «giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, di chiedere in sede europea la distribuzione dei migranti (e il 24 agosto si è riunita la Commissione europea) in un caso in cui secondo la convenzione Sar sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro». Questo il motivo per cui la procura aveva chiesto l'archiviazione al Tribunale dei ministri di Catania. Ora, però, tutto è tornato in discussione.

COSA SUCCEDE ADESSO

Salvini è un senatore. Il Tribunale dei ministri ha presentato la richiesta di autorizzazione a procedere al procuratore della Repubblica, che a sua volta dovrà quindi girarla agli organi competenti di Palazzo Madama. Si tratta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, presieduta da Maurizio Gasparri (Forza Italia), con vice presidenti Grazia D'Angelo (M5s) e Giuseppe Cucca (Pd).