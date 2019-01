L'allarme delle toghe all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019

«Evitare ogni regressione in materia di diritti umani è un compito che si è dato la comunità internazionale», ha sottolineato il primo presidente della Cassazione Giovanni Mammone nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato: «È compito degli Stati moderni apprestare strumenti idonei per dare risposta alla richiesta di tutela che gli individui, cittadini e non, richiedono per i loro diritti». Nella sua relazione, Mammone ha evidenziato il boom di ricorsi in Cassazione nel settore dei diritti dei migranti e in quello tributario. I nuovi ricorsi civili che negli anni precedenti si erano andati stabilizzando per numero, con una progressiva riduzione dell'arretrato, sono ora aumentati in maniera inattesa, nella misura del 21,7%, a causa dell'incremento delle sopravvenienze in materia tributaria (+ 9,8%) e in materia di protezione internazionale (+ 512,4%).

IL VICEPRESIDENTE DEL CSM ERMINI SUI MIGRANTI

C'è un carico «crescente di procedimenti in materia di protezione internazionale ed immigrazione» che può diventare una delle nuove «emergenze» per la Corte di Cassazione, già alle prese con «un carico insostenibile» di cause. A lanciare l' allarme il vice presidente del Csm David Ermini alla cerimonia.

IL PG DELLA CASSAZIONE: «TROPPE TOGHE SOTTO INCHIESTA»

«Suscita allarme la gravità e la frequenza degli episodi che di recente hanno visto coinvolti diversi magistrati, perché ciò determina un indebolimento della fiducia dei cittadini nell'indipendenze e imparzialità della funzione penale», si riferisce alle inchieste penali che hanno portato persino ad arresti di magistrati il Procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio esprimendo la sua preoccupazione. «Il sistema disciplinare sa e deve essere severo, al pari di quello penale», ha assicurato. «Non si può delegittimare il pubblico ministero nè tanto meno il giudice nel momento in cui emette la decisione»: occorre partire da questa «consapevolezza» che dev'essere condivisa «da parte di tutti» per una «riflessione generale» sul Codice di procedura penale, a 30 anni dalla sua entrata in vigore. In particolare, «va trovato un punto di equilibrio tra potestà punitiva e garanzia del diritto di difesa».