Cosa sappiamo sull'incidente aereo in Valle d'Aosta

Scontro in volo tra un elicottero privato e un piccolo aereo da turismo sopra il ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile. Ci sarebbero cinque morti e un ferito. L'elicottero era impegnato in un servizio di heliski (pratica dello sci fuoripista o del free ride in cui si utilizza un elicottero come mezzo di risalita, ndr). L'incidente aereo è stato segnalato al soccorso alpino valdostano che si è subito attivato per raggiungere il punto in cui potrebbero essere precipitati i due velivoli. Al momento, secondo quanto riporta Repubblica, sarebbero partiti due elicotteri del 118 per il tempestivo recupero dei feriti ed è stato inviato anche il "Gruppo taglio" dei vigili del fuoco per tagliare, appunto, le lamiere piegate dall'impatto e aprire la via ai soccorsi per liberare i feriti. Alla Stampa la Regione Valle d'Aosta ha confermato la partenza di un secondo elicottero con a bordo un medico e la presenza di altri due elicotteri eventualmente pronti a partire dal capoluogo piemontese in caso di necessità. Parallelamente nel capoluogo regionale è stata attivata la centrale per gestire l'emergenza con tre sale operatorie e sei posti di terapia intensiva.