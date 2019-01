A che punto sono le indagini su Giulio Regeni

NON BASTANO GLI INTERESSI COMUNI SU LIBIA E GAS

Del resto, la cooperazione giudiziaria con uno Stato straniero sul caso Regeni è senza precedenti in Egitto e supera quelle sull'attentato al charter turistico russo del 2015 e sull'inabissamento dell'Egyptair proveniente da Parigi del 2016. Per non parlare della quasi obliata morte del francese Eric Lang in un commissariato del Cairo nel 2013. Come esempi, al Cairo vengono solitamente portati la consegna, grazie all'azione dell'ambasciatore Giampaolo Cantini, nel dicembre 2017, del fascicolo giudiziario che la famiglia aveva reclamato invano per un anno e mezzo e l'analisi dei video della metropolitana cairota, sebbene inconcludente. Una soluzione del caso viene spesso auspicata da parte egiziana evocando più o meno esplicitamente motivazioni politiche come il ruolo dell'Italia nel dossier sulla Libia, ma anche economiche come l'obiettivo di fare dell'Italia la 'porta' europea sia del gas liquefatto prodotto da mega-giacimenti egiziani (ma molto probabilmente anche da quelli israeliani e ciprioti), sia della Nuova Via della Seta che, nella sua tratta marittima, passerà per il Canale di Suez.