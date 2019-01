Terremoto in Liguria con epicentro a Recco

Intorno alle 12 e 36 del 25 gennaio 2019 è stata avvertita una lieve scossa di terremoto nella zona del Tigullio, in Liguria. L'epicentro della scossa di magnitudo 2.2 è stato localizzato a Recco, in provincia di Genova, a 14 chilometri di profondità, secondo i dati riferiti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Non si ha notizia di alcun danno a persone o cose e nessuna segnalazione è arrivata a Vigili urbani, vigili del fuoco e carabinieri. La scossa pare però essere stata avvertita prevalentemente ai piani alti degli edifici. E anche nei quartieri più orientali di Genova. Come ricorda il sito ilLevante.it sempre il 25 gennaio del 2012 e 2013 vennero avvertite nell'area altre scosse sismiche più forti. Le scosse in quel caso ebbero epicentro in Toscana e in Emilia.

I PRECEDENTI TERREMOTI DEL 25 GENNAIO 2012 E DEL 2013

Nel gennaio 2013 l'epicentro venne localizzato in Garfagnana, in provincia di Lucca, e la magnitudo fu di 4.8. La scossa fu avvertita in quel caso oltre che nel Levante ligure anche a Firenze, in Emilia e perfino a Milano. Il 25 gennaio e il 27 gennaio del 2012 invece gli epicentri furono in Emilia e le scosse vennero avvertite distintamente in tutto il Nord Italia. La prima di magnitudo 4.9 con epicentro tra Brescello, Poviglio e Castelnovo in provincia di Reggio Emilia, la seconda due giorni dopo di magnitudo 5.4 con epicentro nell'Alto Appennino parmense, nei pressi di Berceto. Le scosse in quel caso crearono solo molta paura. Ma furono le prime di uno sciame che portò dal 20 al 29 maggio scosse ben più pesanti. Il terremoto in Emilia causò 27 morti 350 feriti, migliaia di sfollati. E 13 miliardi di danni.

Mettendo in ginocchio una delle aree più produttive del Paese.