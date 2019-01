Cosa sappiamo sul bimbo trovato morto in casa a Napoli

Un bimbo di sette anni è stato trovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito, comune della Città metropolitana di Napoli. La sorellina di otto anni è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono e sarebbe in gravi condizioni. Un terzo fratellino, di soli quattro anni, è fortunatamente illeso. Sul fatto indaga la polizia, allertata da una telefonata che parlava di una lite domestica in corso. Sul posto gli agenti hanno ascoltato la madre e il compagno di quest'ultima, che non è il padre dei tre bambini.

SEGNI DI PERCOSSE

Sul cadavere del bambino, e sul corpo della sorellina ferita, ci sono tracce evidenti di percosse. In base ai primi esami medici la bambina non ha riportato traumi agli organi interni e la Tac al cranio non ha segnalato problemi. La piccola, però, ha il volto completamente tumefatto.

IL BAMBINO PROBABILMENTE PICCHIATO CON UNA SCOPA

Dalla ricostruzione investigativa è emerso che il bambino che ha perso la vita è stato colpito più volte, probabilmente con una scopa.

VERSO IL FERMO PER IL COMPAGNO DELLA DONNA

La madre e il compagno sono stati portati in questura dove l'uomo, un 24enne italiano figlio di una coppia di tunisini, potrebbe essere sottoposto a fermo giudiziario.

(notizia in aggiornamento)