Le cose da sapere sul nuovo scontro intorno alla Sea Watch

SALVINI: «SPIACE CHE I PARLAMENTARI VIOLINO LE LEGGI»

Pronta la risposta del titolare del Viminale: «Parlamentari italiani (fra cui uno di Forza Italia) non rispettano le leggi italiane e favoriscono l'immigrazione clandestina? Mi spiace per loro, buon viaggio!», ha detto Salvini, a proposito del blitz effettuato «nonostante i divieti». Il ministro ha poi attaccato ancora l'equipaggio della nave: «Abbiamo elementi concreti per affermare che, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo, il comandante e l'equipaggio della ong Sea Watch 3 abbiano disubbidito a precise indicazioni che giorni fa li invitavano a sbarcare nel porto più vicino (non in Italia!)», ha spiegato, «prove che verranno messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. Se così fosse, saremmo di fronte ad un crimine e ad una precisa volontà di usare questi immigrati per una battaglia politica, un fatto gravissimo».

BERLUSCONI: «IO FAREI SBARCARE I MIGRANTI»

Si distacca dallo storico alleato leghista anche Silvio Berlusconi. «Credo francamente, con senso di realismo, che 47 nuovi immigrati che si aggiungono ai più di 600mila che abbiamo oggi sul territorio del Paese non cambino nulla. Quindi se fosse mia responsabilità, io li farei senza dubbio sbarcare», ha spiegato il leader di Forza Italia, rispondendo ai microfoni del GrRai alla domanda su cosa dovrebbe fare il governo con i migranti della Sea Watch.