Morto Alessio Sanzogni, l'ex manager di Chiara Ferragni

Prima di lavorare per The Blonde Salade (Tbs) crew, la sua prima esperienza nel settore era stata in un colosso come Louis Vuitton, dove per sei anni Sanzogni aveva ricoperto il ruolo di digital manager. Sul suo profilo Instagram si definisce «creativo entusiasta e consulente marketing per brand e talenti». E tra le immagini si possono vedere diverse foto che lo ritraggono con Ferragni ai tempi in cui lavoravano insieme.