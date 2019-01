A Bolzano un questionario dell'Asl chiede la «razza» dell'alunno

«Gruppo etnico o razza dell'alunno»: è quanto si legge in un questionario dell'Asl Comprensorio di Bolzano. Come scrive il quotidiano Alto Adige, si tratta di un modulo del servizio di neuropsichiatria che, nei giorni scorsi, è stato recapitato ad insegnanti di una scuola media per una valutazione di alcuni ragazzi per delineare il loro profilo.