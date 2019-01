Cos'è successo al processo d'Appello sulla morte di Marco Vannini

Quello di Marco Vannini fu omicidio colposo, non volontario. Lo ha deciso la Corte d'Appello scatenando la rabbia dei familiari del giovane. Il 20enne di Cerveteri morì il 18 maggio 2015 a Ladispoli, in provincia di Roma, dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco sparatogli da Antonio Ciontoli, padre della fidanzata del ragazzo e sottoufficiale della Marina militare che ha visto così ridursi la sua pena da 14 anni a cinque, mentre sono state confermate le pene a tre anni ciascuno, sempre per omicidio colposo, per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico.

IL SINDACO DI CERVETERI METTE LE BANDIERE A LUTTO

Al momento della lettura della sentenza in Aula si è scatenato il caos: applausi, urla, tessere elettorali strappate. Marina Conte, la madre della vittima, ha urlato: «È una cosa vergognosa! È uno schifo! La giustizia non è uguale per tutti». Non è stata soltanto la famiglia di Marco a recriminare sull'esito dell'Appello, ma anche il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, il quale ha detto di provare «un senso di vergogna nell'indossare la fascia tricolore in rappresentanza di uno Stato che non tutela i cittadini e che lascia impuniti gli assassini di Marco». Il sindaco ha annunciato: «Metterò le bandiere della nostra città a lutto» e ha invitato i sindaci di tutta Italia «a farlo in rispetto di Marco Vannini e dei tantissimi che come lui hanno perso la vita senza che lo Stato italiano gli riconoscesse giustizia».

COLPO D'ARMA DA FUOCO MENTRE ERA NELLA VASCA

Cosa successe davvero quella sera in quell'abitazione, a circa 40 chilometri da Roma? A distanza di anni la vicenda resta ancora controversa. Marco Vannini, secondo l'accusa, fu lasciato per tre ore agonizzante con la complicità dell'intera famiglia del sottoufficiale e le sue condizioni peggiorarono fino a morire. Secondo la versione dell'accusa, il 20enne si trovava in casa della fidanzata e si stava facendo un bagno nella vasca, quando entrò Ciontoli per prendere da una scarpiera un'arma. Partì un colpo che ferì gravemente il ragazzo. Di lì, secondo l'accusa, sarebbe partito un ritardo «consapevole» nei soccorsi e le condizioni del giovane si sarebbero aggravate, fino a provocarne la morte. In un primo momento Ciontoli dichiarò che la vittima era scivolata, poi che si era ferita con un pettine; invece era stato un colpo di pistola.

IL PADRE: «LA VITA DI MIO FIGLIO VALE SOLO CINQUE ANNI?»

Al momento della sentenza la madre della vittima si è anche avvicinata al banco dei giudici, ma è stata subito bloccata. Alcuni dei familiari presenti, fuori dall'aula, hanno indossato una maglietta raffigurante il volto di Marco Vannini. «Non finisce qua», ha gridato uno dei presenti, «Strapperò la tessera elettorale. Venduti. Non c'è Stato per Marco». La mamma ha continuato anche fuori dal tribunale: «Mi hanno ucciso il figlio, Marco è stato lasciato agonizzante mentre poteva salvarsi se soccorso in tempo. Mi vergogno di essere italiana, non so chi protegge queste persone». Poi è intervenuto il padre Valerio: «La vita di Marco non può valere solo cinque anni. Dove sta la legge? Lui era nel fiore degli anni, aveva il futuro davanti».