Cosa sappiamo dello sbarco della Sea Watch a Catania

La Sea Watch 3 è arrivata a Catania dopo essere rimasta bloccata una settimana in attesa di un accordo Ue sulla destinazione dei 47 migranti a bordo. La nave, scortata da motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, è partita all'alba da Siracusa. Ha lasciato la rada di Santa Panagia, dove era ancorata da venerdì scorso ad un miglio dalle coste siracusane, poco dopo le 5:30. Intorno alle 2 era stato riparato il guasto al verricello dell'ancora che aveva ritardato la partenza, prevista inizialmente per le 21 di ieri.

SALVINI VUOLE SEQUESTRARE LA NAVE

La nave è approdata a Catania, dove ci sono centri in grado di accogliere i minori, mentre i maggiorenni saranno immediatamente trasferiti all'hotspot di Messina, secondo quanto fatto sapere dal Viminale. Era stato il premier Giuseppe Conte ad annunciare in mattinata l'avvio delle «operazioni di sbarco», grazie alla disponibilità a farsi carico dei 47 migranti offerta da Germania, Francia, Portogallo, Romania, Malta, Lituania e Lussemburgo. Con l'Italia, che partecipa alla distribuzione, si tratta di sole sei persone per ogni Paese.