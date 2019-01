Il danno del Pfas in Veneto ammonta a 136 milioni

Il ministro dell'Ambiente, il pentastellato Sergio Costa, in audizione alla Commissione bicamerale Ecomafie ha parlato anche del caso Pfas, la contaminazione in tre province del Veneto venuta a galla nel 2013, pubblicando le stime dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. «L'Ispra», ha detto il titolare dell'ambiente, «ha comunicato stamani la quantificazione del danno ambientale dei Pfas: 136,8 milioni di euro nelle tre province di Vicenza, Verona e Padova».

IL MINISTERO SI COSTITUIRÀ NEL PROCESSO CONTRO MITENI

«In questo modo», ha spiegato Costa, «il ministero si può costituire in giudizio per quella cifra tramite l'Avvocatura di Stato nel processo alla proprietà della Miteni di Trissino».

GIÀ ISCRITTE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI 13 PERSONE

Il 14 gennaio la Procura della Repubblica di Vicenza ha concluso le indagini preliminari relative all'inquinamento che sarebbe partito dall'azienda di Trissino. Il procuratore capo Antonino Cappelleri ha iscritto nel registro degli indagati 13 persone. In particolare l'inchiesta riguarda la dispersione di sostanze perfluoroalchiliche mentre un altro processo riguarda l'inquinamento di altre sostanze partio sempre dalla Miteni.

ISTANZA DI FALLIMENTO PRESENTATO DALL'AZIENDA

Ad ottobre il cda di Miteni ha deliberato la presentazione dell'istanza di fallimento al Tribunale di Vicenza. «Il management», riportava una nota del consiglio di amministrazione, «ha rilevato l'impossibilità di giungere alla definizione certa dei tempi di sblocco delle due produzioni interdette, e il susseguirsi di richieste fortemente onerose giunte, tramite diffide, dalla provincia di Vicenza anche nel corso della procedura concordataria».