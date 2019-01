Permesso d'asilo negato: 25enne nigeriano si toglie la vita

Il messaggio doveva restare privato per non strumentalizzare in alcun modo la morte del giovane. «È impropriamente girato un mio post privato scritto ai membri più stretti della mia comunità parrocchiale», ha scritto il sacerdote su Facebook. «Erano parole di dolore e di sofferenza personale confidate a degli amici. Avevo scelto di non parlare di Prince Jerry per rispettare il dolore della sua morte e desolazione. Vi sono indagini giudiziarie che stanno stabilendo esattamente i fatti ed eventuali responsabilità. Non desidero in nessun modo che questo ragazzo e la sua triste storia vengano strumentalizzate per discorsi diversi da quelli di compassione per una vita stroncata e di un lungo sogno interrotto».