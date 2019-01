Le novità negli stipendi della scuola a febbraio

Insegnanti, Ata e l'intero personale della scuola si troveranno nella busta paga di febbraio - già visualizzabile tramite NoiPa - gli arretrati dell’elemento perequativo di gennaio. Lo ha ufficializzato NoiPa sul suo sito internet, sottolineando che gli arretrati saranno riconosciuti a circa 982 mila dipendenti per un importo complessivo di 13.400.000 euro.

L'elemento perequativo è quella voce della retribuzione introdotta per far sì che anche il personale dela scuola potesse avvicinarsi agli 85 euro medi di aumento promessi a margine delle trattative per il rinnovo del contratto.

L’aumento del 3,48% della retribuzione tabellare previsto per tutti i dipendenti pubblici, infatti, sarebbe stato particolarmente svantaggioso per coloro che non percepiscono stipendi elevati; ecco perché è stato introdotto un elemento perequativo di importo variabile dai 15 ai 20 euro fino al 31 dicembre 2018.