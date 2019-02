Cos'è successo al calciatore Manuel Scavone durante Lecce-Ascoli

LECCE E ASCOLI NEL RICORDO DI MIMMO RENNA

Una giornata che era cominciata male per il calcio leccese, colpito dalla morte di Mimino Renna, 81 anni, giunta per una emorragia celebrale proprio nel giorno di Lecce-Ascoli, le due squadre che ha più amato e a cui ha legato i suoi principali successi da allenatore. A lui è legata la storica promozione del Lecce in Serie B nella stagione 1975-1976, dopo 27 anni che mancava, la Coppa Italia di categoria e la Coppa Italo-Inglese. Nella stagione 1977-1978 guidò l'Ascoli dei record dello storico presidente Costantino Rozzi, con cui ottenne la promozione in Serie A con due mesi di anticipo con 61 punti, stabilendo il record assoluto di punti totalizzati in un campionato di Serie B a 20 squadre. Nella sua lunga carriera da allenatore ha anche guidato Bari, Palermo, il Catania del vulcanico presidente Massimino, Taranto, ottenendo la promozione in Serie B, Casertana e Livorno.