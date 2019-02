Più di 10 mila medici hanno lasciato l'Italia dal 2005 al 2015

In dieci anni, dal 2005 al 2015, più di 10 mila medici hanno lasciato l'Italia per andare a lavorare all'estero. Nello stesso periodo si sono trasferiti anche 8 mila infermieri. Ai dati della Commissione europea e del Rapporto Eurispes-Enpam si aggiungono quelli di Consulcesi Group, secondo cui ogni anno 1.500 laureati in Medicina vanno via per seguire scuole di specializzazione all'estero. Un danno anche economico, perché la formazione - dicono i sindacati di categoria - costa allo Stato italiano 150 mila euro per ogni singolo medico.