Si barrica in casa e minaccia di uccidere il padre

Tensione a Tocco di Casauria, in provincia di Pescara. Luca Settembrini, un giovane con meno di trent'anni si è barricato in casa e minaccia di uccidere il padre. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, il sindaco del paese Riziero Zaccagnini, il vicesindaco Nella Santilli, insieme a psicologi della Asl che stanno cercando di dialogare con il giovane, definito dai vicini di casa come problematico, che minaccia azioni violente nei confronti del genitore dopo aver avuto con lui, secondo quanto riportano fonti locali, una lite molto accesa. Fuori dall’abitazione di via XX settembre le forze dell'ordine hanno aperto un canale di colloquio nel tentativo di calmarlo e convincerlo a uscire di casa. Non è ancora stato accertato se l’uomo sia armato, ma secondo indiscrezioni brandirebbe tra le mani un coltello e avrebbe aperto il tubo del gas minacciando di fare esplodere la casa.